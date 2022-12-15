柏高球評：兩「悶」相遇 好在有美斯

數度評價阿根廷於史卡朗尼麾下比以往多名主帥都側重防務，甚至偏向沉悶。如果沒有美斯，「白藍軍」鬥「格仔兵」這場四強戰真箇無謂嘥精神，事實乃首半小時恐怕已令幾許觀眾瞓着。史卡朗尼此役繼續採取針對排陣，務求抵消敵方的重點威脅，進攻難免乏善足陳；右中場迪保羅輔助填塞中路及防範突襲，倒是左路因有防中安素費南迪斯獲柏利迪斯兜底而推得較前，跟左中場麥亞里士打以至箭頭艾華利斯多些呼應互動。

獲12碼偶然 極速再入杜絕偷雞

奇怪的是，造成12碼的單刀正來自安素妙傳，卻像無人提及，反而洛夫雲包越位還較受談論。其實當時源於奧達文迪的直傳被莫迪歷截到一半，產生時間差而使格仔軍結構瞬間散亂，實屬偶然。然後劇情如重演英格蘭贏塞內加爾，阿根廷極速憑反擊杜絕遭偷雞的可能，克羅地亞的悶波壽終正寢。

格仔軍之悶並非關乎技術，而是以結果為目標，毫無進取意欲，既不及同樣強調控球而附送逼搶的西班牙，連部署穩守真心突擊的摩洛哥也猶有不如。反觀對美斯的喜愛，不僅由於球技超群，更因其永遠思考怎樣靠近球門、爭取入球。看他在垃圾時段扭六壬創造第三球即見一斑，這方為足球本義。希望左大腿傷勢不影響決賽吧。

文：蘇柏高