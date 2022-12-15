阿根廷「洗腦歌」大環迴 其他球迷都識唱

阿根廷球迷在卡塔爾以熱情歌聲令當地市民以至其他球迷留下深刻印象，無論在地鐵還是球場內外歌聲唱個不停，入耳得連其他球迷隨時能「唱兩句」。昨於4強對克羅地亞，甫開賽阿根廷球迷歌聲已響遍全場，據稱接近有6至8首打氣歌。

贏美洲盃後興起 頌兩球王勉將士

其中最常唱的「洗腦」歌曲，名為Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar（伙伴們，現在我們又興奮了）。有阿根廷籍球迷透露，去年擊敗宿敵巴西贏得美洲盃後，有球迷將阿根廷著名樂隊La Mosca - Tsé的西班牙語歌曲Muchachos, esta noche me emborracho（伙伴們，今晚要喝醉了），改編歌詞成阿根廷近年爭冠心路歷程，並懷念已故球王馬拉當拿和鼓勵美斯：「我們輸掉的決賽，為此傷心了多少年？但一切到此為止，因為我們在美洲盃決賽擊敗了巴西。伙伴們，現在我們又興奮了，我們想第3次成為世盃冠軍。」不但原唱者在官方頻道翻唱這改編版本，甚至阿根廷於分組賽挫墨西哥後，球員在更衣室都有唱，足證深入民心。