球王本色闖決賽 美斯迎世盃終戰 傳射居功 率阿根廷3球淨勝克羅地亞

阿根廷昨仗經早段試探後，前鋒艾華利斯兩度反擊突破防線，一次博得克羅地亞門將利華高域撲跌他，12碼交由美斯操刀先開紀錄；另一次則自己持球跑足半場，對手兩次攔截均將皮球反彈在其腳下，帶幸運成分地於39分鐘拉開兩球差距。美斯下半場69分鐘更盡顯球王本色，憑盤扭技巧壓過克軍今屆表演出色的年輕中堅加華迪奧爾，輕鬆殺入禁區短傳予艾華利斯射成3：0。阿根廷一報上屆於分組賽以同樣比數落敗之仇，兼且相隔8年再闖決賽。

稱負沙特未損信心 享受最後探戈

35歲的美斯今屆第5次參戰世界盃，昨仗是第25場決賽周賽事上陣，追平德國隊名宿馬圖斯，亦幾可肯定在決賽後獨佔紀錄。他昨射入12碼後，個人在世盃累積11球，超越名宿「戰神」巴迪斯圖達，亦是世盃有16強淘汰賽制起，歷來第5名連續3圈均有入球的球員。昨仗後他由已退役的好友阿古路手上，接過是役最佳球員獎。

美斯與主帥史卡朗尼賽後都提到，在分組賽不敵沙特阿拉伯隊，36場不敗走勢告終，信心沒動搖是非常關鍵。美斯稱：「即使首戰落敗，我還是很享受今屆世界盃，一直相信己隊，也希望大家相信。我們自知並非賽前奪標熱門，但己隊表現值得再次打入決賽，能以此作為自己世盃最終戰是美妙的，也請大家一同享受吧。」

有別於克羅地亞的8強手下敗將巴西隊，阿根廷隊昨仗以4-4-2陣式迎敵，放棄控球，專注突擊，前線的美斯與祖利安艾華利斯包辦3個入球和助攻。網上影片顯示球隊賽後在更衣室慶祝時，艾華利斯等人敲打垃圾桶蓋，其他隊友跟着節奏高歌，除了阿根廷街知巷聞的「伙伴們，現在我們又興奮了」（見另文），也有一首在揶揄宿敵：「巴西怎麼了，五屆盟主被摺皺了。美斯離開了里約熱內盧，但還是與獎盃同在。阿根廷一直夢想成為世界冠軍，給予我們勇氣……」阿根廷在去年的美洲盃決賽擊敗有主場之利的巴西隊，贏得美斯生涯首個國際賽重要榮譽，影片中的歌曲自此開始流傳。

全隊高歌諷巴西 拋克軍球衣被批

至於由鋒將保羅戴巴拿發布的賽後更衣室慶祝影片，可見一名阿根廷隊職員將交換得來的克羅地亞隊球衣拋進垃圾桶，後衛基斯甸羅美路拾起後再擲向一名隊友身上，加上另有球員揮動「格仔兵」球衣助興，引發不少克羅地亞傳媒猛烈抨擊。

展望決賽，8年前不敵德國隊飲恨的阿根廷，矢志一洗「亞軍廷」污名，勝負關鍵繼續圍繞美斯身上，而其身體狀况續受關注。事關他昨仗在開紀錄前表現沉寂，多次按壓左大腿後方。阿根廷《號角報》指他只是肌肉繃緊，沒有受傷。另一方面，阿根廷在下周日的決賽亦有邊後衛馬高斯阿古拿及干沙路蒙迪爾停賽期滿復出，養傷多時的戴巴拿昨亦後備登場，首於今屆賽事亮相，增添決賽變陣本錢。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊