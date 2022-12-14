體壇快訊：傅家俊闖英格蘭賽正賽

港女隊世團賽晉8強

港隊於埃及開羅舉行的女子壁球團體世界賽分組賽取得兩連勝，提前晉8強。港隊前日憑湯芷穎、陳善鈺及何子樂各贏一場，先輕取烏克蘭隊，昨日即使何子樂激戰5局後落敗，但李嘉兒及陳善鈺均獲勝，助球隊2：1擊敗南非隊，今與英格蘭隊爭小組首名。

愛快領隊改投法拉利

世界一級方程式（F1）法拉利車隊早前解僱領隊賓洛圖，昨公布愛快羅密歐的華蘇亞過檔接任，與車手陸奇尼故劍重逢。愛快同日聘請麥拿侖總監施度填補華蘇亞的空缺，麥拿侖則提拔行政總監史迪拿。威廉士的卡比圖亦離隊。另外，本田車廠公布有意重返F1，向國際汽聯註冊為2026年新規例後的引擎供應商。

國際乒聯泄逾百球手資料

荷蘭電視台RTL報道，國際乒聯的資料儲存系統有漏洞，中國隊兩任世界冠軍馬龍、樊振東等逾百名職業球手的護照及疫苗紀錄內容外泄。國際乒聯表示無證據顯示個人資料被盜用，已聯絡受影響的總會，對事件感遺憾。

井上尚彌膺統一拳王

有「怪物」之稱的29歲日本拳王井上尚彌，昨於東京舉行的雛量級統一拳王戰，在第11回合技術性擊倒（TKO）英國的保羅畢拿，取下對方的WBO冠軍腰帶。連同已獲得的WBA、WBC及IBF冠軍，生涯24戰全勝（21 KO）的井上亦成為自1972年後首名雛量級統一拳王，亦是歷來第9名統一拳王。