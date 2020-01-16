伍棹然兩破短池港績 100背刷新個人最佳 伙隊友接力同獻新猷

伍棹然在今年7月的全港計時賽以51.87秒取得100背港績，繼而取得今次世界賽資格。他昨在初賽首50米游出24.48秒，排並列第14，但後半程速度放緩，在40名完成選手中以51.30秒排第20，距第16名的德國隊泳手差0.38秒，雖未晉級準決賽，但仍刷新個人保持的香港紀錄。他半小時後再戰50米蝶泳，則以23.19秒排第36。過關的加拿大隊泳手Ilya Kharun及新加坡隊泳手張正偉，則分別打破此項目的世青及亞洲紀錄。

至於在男子4×100自接力初賽，以卓銘浩、何甄陶、吳欣鍵及伍棹然組成的港隊雖然只排第11，但3分14.67秒的時間，較4人去年世界賽快0.77秒，同樣打破港績，其中守尾門的伍棹然游出全隊最快一棒的47.84秒。施幸余、歐鎧淳、陳健樂及何南慧則在女子組合力游出3分40.28秒，僅慢塵封5年的舊紀錄0.1秒，同排第11。

意國男隊澳洲女隊4×100自破世績

意大利男隊及澳洲女隊則在接力決賽分別創下世界紀錄，其中澳洲隊的愛瑪麥姬安游出快於女子100自世績的49.96秒分段時間，料明日會是何詩蓓在單項爭金的最大障礙。至於中國隊泳手李冰潔據報抱恙，昨棄戰保有世績的女子400自，未知會否影響她下周日在200自與何詩蓓同場較勁。

另外，國際泳聯昨舉行年度大會，同意組織明年起易名為世界泳聯，又稱世界水上運動（World Aquatics）。