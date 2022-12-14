唯一「卡塔爾製」球場 最旺摩洛哥 「圖瑪瑪」添編織帽元素 建築師：盼推廣祖國文化

今屆世盃8個球場大多由大型建築事務所設計，只有圖瑪瑪球場及南部球場（Al Janoub Stadium）由兩名有阿拉伯血統的建築師操刀，分別為生於卡塔爾多哈的Ibrahim Jaidah，以及伊拉克兼英國籍的已故「建築女王」Zaha Hadid。

喜見成摩軍福地 盼設計留球迷腦海

作為設計今屆世盃球場唯一卡塔爾籍建築師，「Arab Engineering Bureau」行政總裁Ibrahim Jaidah在卡塔爾有不少建築都出自其手筆，部分會加入伊斯蘭文化藝術元素，圖瑪瑪球場亦不例外。他向本報解釋，為了令球場能介紹卡塔爾特色，選擇了阿拉伯男士傳統頭飾、包頭巾前先戴在頭上的「Gahfiya」編織帽作為主題，球場外殼和上蓋都模仿帽上菱形的編織圖案，「我童年經常會戴，有很多不同圖案而且歷史悠久，我的團隊收集很多不同種類Gahfiya，研究找出最適合用在球場的圖案」。至於「Thumama」名稱由來，他透露是取自以前在卡塔爾常見的有名草本植物。

Ibrahim續道，約5年前開始構思球場設計，在比賽中擊敗多間海外建築事務所脫穎而出。圖瑪瑪球場位於多哈以南約12公里，在今屆世盃舉行了6場分組賽、1場16強及1場8強，打入4強的摩洛哥在此出賽3戰全勝，包括分組賽挫比利時及8強擊敗葡萄牙，堪稱這北非國家的「福地」。Ibrahim笑稱高興自己設計的球場為摩洛哥帶來好運和令該國球迷興奮，期望球場令觀眾留下印象，從而介紹和推廣Gahfiya文化給球迷，「不止是阿拉伯國家使用，其實也有非洲甚至南美的款式」。

圖瑪瑪球場完成今屆世盃任務，Ibrahim稱很榮幸參與其中，他的祖國卡塔爾雖在分組賽出局，但阿拉伯世界的摩洛哥和沙特阿拉伯表現予他驚喜，同時對阿根廷球迷印象深刻，「南美球迷來到為卡塔爾帶來很多歡樂，我仍難忘有些阿根廷球迷在街上不停興奮高歌」。

世盃後變多用途 助卡國成體育之都

圖瑪瑪球場在世盃後會改建，拆除上蓋看台，由約4萬觀眾席減至2萬，給兩間卡塔爾球會繼續使用，據報部分位置會改建酒店及其他運動場地等。Ibrahim強調重視可持續發展，會保留今屆世盃「遺產」，「這裏是一支北非國家於今屆世盃創造佳績的場地，圖瑪瑪緊接在亞洲盃決賽周以至乒乓大賽都有機會使用，繼續助卡塔爾成為體育之都」。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊