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2022年12月14日星期三
鬥「摩」不輕敵 法軍讚守得好攻更銳 球會隊友牽制麥巴比 「巨人殺手」自信再寫歷史
兩國淵源深 摩洛哥曾屬法保護國 近年關係緊張
摩軍眾將聲援巴勒斯坦 集結阿拉伯力量
安歷基：4強無一可比西班牙
世盃快遞：巴西擬斟安察洛堤接掌
今日賽程
唯一「卡塔爾製」球場 最旺摩洛哥 「圖瑪瑪」添編織帽元素 建築師：盼推廣祖國文化
名宿友賽世盃工人 向幕後致敬
卡塔爾現場：現代建築融阿拉伯文化 貝聿銘遺作 矗立卡塔爾
伍棹然兩破短池港績 100背刷新個人最佳 伙隊友接力同獻新猷
黃澤林港網賽首擊碰英國一哥
體壇快訊：傅家俊闖英格蘭賽正賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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