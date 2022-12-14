世盃快遞：巴西擬斟安察洛堤接掌

英傳媒人採訪世盃離世

英國獨立電視ITV Sport宣布，技術總監羅渣皮亞斯（Roger Pearce），已於11月21日威爾斯隊對美國隊賽前離世，終年65歲。他是今屆世盃期間第3個逝世的傳媒工作者，另外兩人是美國知名體育記者格蘭華荷（Grant Wahl），以及卡塔爾籍的攝影記者Khalid al-Misslam。另外，華荷的遺體昨已運返美國。

荷蘭前國腳申入籍俄國

無緣參加今屆世界盃的荷蘭隊翼鋒昆斯普美斯，疑因涉企圖謀殺及販毒，據報為免被起訴，30歲的他正申請入籍俄羅斯。據報若他入籍成功，便難以離開該國，否則勢面臨被引渡返荷蘭受審。他曾代表「橙軍」出賽50次入7球，曾出席去年的歐洲國家盃。

坦帥盼馬古尼延續勇態

英格蘭隊上周在世界盃8強被法國隊淘汰，大軍日前返國，正率領曼聯在西班牙集訓的領隊坦夏格稱，英軍守將哈利馬古尼即使曾在曼聯表現不濟，卻已證明能在頂級水平的世盃賽事立足，「他目前既穩定又充滿信心，這對曼聯十分重要，希望他將勇態帶回球會」。