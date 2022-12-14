兩國淵源深 摩洛哥曾屬法保護國 近年關係緊張

兩國早於16世紀已有來往，至18世紀大革命後法國對外擴張，並於1844年8月爆發法摩戰爭，短短11天的交戰造成數千人死傷，並逼使摩洛哥承認法國在阿爾及利亞的主權。不過，相較阿爾及利亞早在1830年被法國殖民，摩國則一直沒有被佔領，但在歐洲大國殖民風潮下，1912年起一度成為法國的保護國，在軍事等方面受對方控制及保護，同時亦保持內政治權，其間數萬名摩洛哥軍人曾隨法軍出戰第一次世界大戰。

惟隨着法國於二戰被德國入侵，摩洛哥內部獨立聲音漸增，最終雙方於1956年「和平分手」，摩國正式獨立，此後雙方一直保持友好關係，反而與1962年獨立、結束法國長達132年殖民的阿爾及利亞，因領土爭議而交惡。

約70萬法國人擁摩籍

近年法國總統馬克龍為了修補與阿爾及利亞的關係，引起摩方不滿，去年摩洛哥情報機構被指利用以色列NSO Group開發的飛馬（Pegasus）間諜軟件，監聽包括馬克龍在內的數百名法國政界人物，成為國際醜聞，直接導致法摩外交關係緊張。由於法國擁有大量非洲移民，單是同時擁有摩洛哥籍的法國人便有約70萬之多，當時法國政府隨即宣布大減一半摩洛哥入境簽證限額，至今仍未重新放寬，打擊兩國人員交流。

球迷難抉擇 「只好盼晉級者奪冠」

一名父親來自摩洛哥的法國球迷Maroine賽前接受《巴黎人報》訪問時，坦言內心對此仗支持哪一隊感掙扎，「若法國取勝，就是連續兩屆入決賽，寫下隊史最佳紀錄；若摩洛哥贏，則是非洲隊歷史新一頁。對我來說，真的無法抉擇，只希望晉級那隊能奪冠」。