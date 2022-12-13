體育

港將健美世界賽混雙揚威

【明報專訊】港隊在泰國布吉舉行的世界健美錦標賽收穫3金，其中馬倩宜（右）及蔡佳潤（左）在混雙賽奪冠。女將黄家鈺及杜雪欣則分別在女子運動模特165厘米以上，以及健體小姐160厘米以上組別衛冕。

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