Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年12月13日星期二
克羅地亞無懼球王來犯 鬥阿根廷棄人盯人戰術 獲美斯讚偉大 莫迪歷：擁奮戰DNA
迪甘斯勢領軍戰2024歐國盃 施丹接掌法國押後
讚麾下打不死儼如洛奇 摩洛哥主帥：何不夢想奪標
6球會戰將會師決賽 國米拜仁球員連續11屆爭冠
修夫基擬提前離任三獅主帥
世盃快遞：卡塔爾記者採訪猝死
今日賽程
世盃振經濟 卡塔爾市集丁財兩旺
國鳥獵鷹售價高昂 皇室馬房免費參觀
港夫婦世盃觀戰度蜜月 稱多哈旅遊發展遜迪拜
卡塔爾現場：文化村「白鴿塔」變遊客勝地
傑運明年4‧18揭盅 提名期展開 楊文蔚信何詩蓓蟬聯「星中之星」
短池世界賽開鑼 何詩蓓明100自登場 力爭破世績
聖若瑟挫男拔萃 重奪D1男甲冠軍
港將健美世界賽混雙揚威
體壇快訊：港女團世盃加國站無緣獎牌
電視精選
港將健美世界賽混雙揚威
prev
next
【明報專訊】港隊在泰國布吉舉行的世界健美錦標賽收穫3金，其中馬倩宜（右）及蔡佳潤（左）在混雙賽奪冠。女將黄家鈺及杜雪欣則分別在女子運動模特165厘米以上，以及健體小姐160厘米以上組別衛冕。
上 / 下一篇新聞
克羅地亞無懼球王來犯 鬥阿根廷棄人盯人戰術 獲美斯讚偉大 莫迪歷：擁奮戰DNA
迪甘斯勢領軍戰2024歐國盃 施丹接掌法國押後
讚麾下打不死儼如洛奇 摩洛哥主帥：何不夢想奪標
6球會戰將會師決賽 國米拜仁球員連續11屆爭冠
修夫基擬提前離任三獅主帥
世盃快遞：卡塔爾記者採訪猝死
今日賽程
世盃振經濟 卡塔爾市集丁財兩旺
國鳥獵鷹售價高昂 皇室馬房免費參觀
港夫婦世盃觀戰度蜜月 稱多哈旅遊發展遜迪拜
卡塔爾現場：文化村「白鴿塔」變遊客勝地
傑運明年4‧18揭盅 提名期展開 楊文蔚信何詩蓓蟬聯「星中之星」
短池世界賽開鑼 何詩蓓明100自登場 力爭破世績
聖若瑟挫男拔萃 重奪D1男甲冠軍
港將健美世界賽混雙揚威
體壇快訊：港女團世盃加國站無緣獎牌
電視精選
克羅地亞無懼球王來犯 鬥阿根廷棄人盯人戰術 獲美斯讚偉大 莫迪歷：擁奮戰DNA
迪甘斯勢領軍戰2024歐國盃 施丹接掌法國押後
讚麾下打不死儼如洛奇 摩洛哥主帥：何不夢想奪標
6球會戰將會師決賽 國米拜仁球員連續11屆爭冠
修夫基擬提前離任三獅主帥
世盃快遞：卡塔爾記者採訪猝死
今日賽程
世盃振經濟 卡塔爾市集丁財兩旺
國鳥獵鷹售價高昂 皇室馬房免費參觀
港夫婦世盃觀戰度蜜月 稱多哈旅遊發展遜迪拜
卡塔爾現場：文化村「白鴿塔」變遊客勝地
傑運明年4‧18揭盅 提名期展開 楊文蔚信何詩蓓蟬聯「星中之星」
短池世界賽開鑼 何詩蓓明100自登場 力爭破世績
聖若瑟挫男拔萃 重奪D1男甲冠軍
體壇快訊：港女團世盃加國站無緣獎牌
電視精選
prev
next