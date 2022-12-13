聖若瑟挫男拔萃 重奪D1男甲冠軍

遇球場灑水 提早完場互射12碼

男拔萃昨仗完半場前由翼鋒夏蔭環打破悶局，聖若瑟易邊後加快節奏，一次右路傳中由後備入替的中場楊棟棋接應隊友二傳頂入扳平。在球賽完場前一分鐘，石硤尾公園球場準時晚上6時開始灑水保養，球證與兩隊商討後決定直接完場射12碼。聖若瑟在6輪後贏4：3，逾10年來首奪D1冠軍。

D1足球賽今年是相隔兩年復辦，救出兩球12碼的聖若瑟門將張桂華，直言慶幸賽事搞得成。這名港甲球會高力北區門將稱有看世界盃偷師撲12碼，又說灑水之下撲12碼「真係好凍，等對方走來（操刀），自己要食風，身體都不舒服」。至於早前替港超東方出戰菁英盃及亞協的楊棟棋，則為聖若瑟未能用補時續進攻感不值，笑言灑水射12碼這件事「很香港」。聖若瑟主教練、前港腳朱兆基感謝學校提供平台，令學生文武雙全。

季軍戰方面，西島中學1：1逼和喇沙書院後，再互射12碼贏5：4，昨4強隊伍及分組賽最佳第3名的九龍華仁書院，將躋身明年2至3月的精英賽。