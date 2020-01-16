短池世界賽開鑼 何詩蓓明100自登場 力爭破世績

何詩蓓今年因左腳受傷，闊別國際舞台長達10個月，但這名25歲港將在10月展開、一連3站的短池世界盃表現出色，在強項100及200米自由泳未逢敵手，力壓莉迪姬等勁敵成為「三冠后」，為世界賽做好準備。

稱視游泳為興趣非工作

這名東京奧運雙銀得主日前接受美媒《游泳世界》訪問時，透露自己一直視游泳為興趣，是對這項運動保持熱情的要訣，「我真的很喜歡游泳，我不會把它當成我的工作，這就是我願意付出的原因」。

對於今屆世界賽，何詩蓓盼繼續突破自己，但她笑言「我想享受比賽，看看能否造出更多PB，但我知道這並非易事，因為我的時間不算太慢」，其100自PB為亞洲紀錄50.79秒，比澳洲籍名將金寶保持的世績慢0.54秒，而200自PB更是世界紀錄的1分50.31秒。

另外，不少港將將於今早的初賽亮相，其中女將何南慧在400自打頭陣，而歐鎧淳緊接在100背出擊；男將伍棹然則一日雙賽，在100背和50蝶衝擊港績。