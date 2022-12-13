國鳥獵鷹售價高昂 皇室馬房免費參觀

卡塔爾國鳥為獵鷹，過去人民飼養獵鷹在沙漠捕獵，現成身分象徵，當作寵物或比賽。瓦其夫市集其中一區，全是售賣獵鷹和相關用具的店舖，還有獵鷹診所，舖內會展示一排排小獵鷹，讓旅客近距離拍攝；店舖入口處有職員即場用牛皮等材料親製獵鷹面罩，據稱面罩遮着雙眼，為讓獵鷹冷靜不會亂飛。

獵鷹有價無市 增合照服務拓展客源

店員表示，這些飼養獵鷹一般價錢介乎4000至6000卡塔爾里亞爾（約8564至1.28萬港元），已受訓及主要視乎大小而定價，品種較佳隨時過萬里亞爾。問到世界盃期間有大量遊客後生意如何，店員則苦笑稱「不多」，大部分都是參觀多，而且運送到海外亦不易。有見及此，有店舖則改以其他方法做生意，如協助旅客將獵鷹放到手臂上合照的服務，會收費10里亞爾（約21.4港元）。

瓦其夫市集亦有多個駱駝場成「打卡」熱點，據稱這些駱駝都屬政府或皇室護衛持有。而市集西北方盡頭有座特色建築的皇室馬房連戶外場所，飼養眾多馬匹，大部分為白馬，旅客可隨便參觀和拍照。據稱這些都是卡塔爾皇親國戚所擁有，他們都鍾愛白色馬匹。而馬房對面就會看到卡塔爾國王辦公室Amiri Diwan。