克羅地亞無懼球王來犯 鬥阿根廷棄人盯人戰術 獲美斯讚偉大 莫迪歷：擁奮戰DNA

阿根廷隊今屆世界盃晉級過程飽吃驚風散，首仗爆大冷不敵沙特阿拉伯隊震驚球壇，接着連勝墨西哥、波蘭和澳洲隊入8強，上場領前兩球下被荷蘭隊逼和，復以互射12碼險勝。克羅地亞隊則表現穩定，法定時間內1勝4和，過去兩仗俱以互射12碼淘汰日本和巴西隊，延續上屆16強和8強賽以這方式淘汰丹麥及俄羅斯隊的優良傳統。

祖蘭奴域信任中場鐵三角

事實是美斯也忌憚以韌力見稱的克軍，他說：「他們既可與巴西隊踢至不相伯仲，最後更淘汰對方，已證明可躋身偉大球隊的行列，而且中場人才濟濟，又續由上屆教頭戴歷領軍，球員之間默契肯定非常好。」上場對「森巴兵」綻露光芒的克軍右閘祖蘭奴域則說：「我認為莫迪歷和其拍檔波索域及高華錫確能主宰中場。當你傳球給他們，感覺是會比儲錢入銀行更安全。國家隊擁有他們實在幸運。」

戴歷冀重溫上屆分組賽美夢

已第11季效力皇家馬德里的莫迪歷則說：「克羅地亞與皇馬擁有同樣的DNA，就是奮戰到底和永不言棄。我們當然不想以互射極刑定勝負，但總會竭盡所能爭勝。美斯是阿根廷的最佳球員，阻止他進攻是有難度的，但我們已做好準備，希望這已足以令球隊打入決賽。」

戴歷也說：「己隊固然須嚴防美斯，但不會採用人盯人戰術，就像兩軍在上屆分組賽交手時我們勝出3：0一樣。事實是阿根廷現亦有一些出色的年輕前鋒，他們都是危險人物。」

4強比賽足球換新裝

自巴西在2002年世盃封王後，過去4屆盟主都是歐洲球隊，巴西足總副會長費蘭度沙尼昨摒除與阿根廷的傳統敵對，祝願對方能打破歐洲列強的壟斷，將大力神盃帶回南美。

此外，世盃由此仗開始換上名為「Al Hilm」的全新足球，取代之前使用的「Al Rihla」足球。「Al Hilm」阿拉伯語意思是「夢想」，球上以金色為主，配以細緻的三角圖案設計，設計靈感來自多哈金光閃閃的沙漠、冠軍金盃「大力神盃」的顏色，以及主辦國卡塔爾國旗的圖案。全新專用足球同樣內置感應器，有助球證作更準確快捷的判決。