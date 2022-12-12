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2022年12月12日星期一
基奧特頂走三獅 法國4強遇黑馬 卡尼12碼二中一錯過扳平 迪甘斯囑勿輕視摩洛哥
卡尼宴客 麥巴比大笑激怒英迷
賓施馬皇馬開操 料不重返法國大軍
「打動」球證畀黃牌 比寧咸表情熱爆
柏高球評：用麥巴比制英軍一側 法國勝在「敢博」
比利勉尼馬：請繼續激勵我們
離場掩面哭 C朗國際賽前途添問號 葡帥稱無悔放後備 「必要時他入替了」
卡塔爾報紙頭版 有摩洛哥沒有「朗」
「C朗再見」 阿拉伯球迷市集狂歡
柏高球評：「收起C朗」奇招不再 兩側漏洞繼續出事
卡塔爾現場：特別管道種出「沙漠綠洲」
世紀合體廣告遭改圖 剩美斯「一人棋局」
江旻憓世盃加國站摘銀 相隔3年登頒獎台 花劍男團日本站第6謝幕
快艇挫巫師 禾爾倒戈不忘情誼
何宛淇張沅齊摘銅 硬地滾球世界賽首奪獎牌
體壇快訊：安賽龍山口茜稱霸世巡賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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基奧特頂走三獅 法國4強遇黑馬 卡尼12碼二中一錯過扳平 迪甘斯囑勿輕視摩洛哥
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