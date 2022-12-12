江旻憓世盃加國站摘銀 相隔3年登頒獎台 花劍男團日本站第6謝幕

世界排名第7的江旻憓，上月在新季首戰的世盃愛沙尼亞站於8強止步，與獎牌擦身而過。這名港將昨於加拿大站則有好表現，憑種子身分直入正賽的她，晉級路上未遇太大考驗，先後擊敗韓國籍劍手劉丹宇、法國隊的尹卡辛布克、意籍前一姐娜華莉雅和法國隊的卡迪絲美，殺入4強。

佘繕妡何瑋桁正賽首圈出局

江旻憓在4強面對東道主劍手未有手軟，以15：8大勝晉級，惟決賽面對世界排名49的意籍劍手莉絲，她在次局已落後5：7，決勝局也一直無法「單燈」得分，終以9：15吞敗，屈居亞軍。

這是江旻憓自2019年後，再於世界盃分站登上頒獎台，她該年曾於古巴站和西班牙站兩奪冠軍，同年更升上世界第1。

至於從預賽突圍的佘繕妡和何瑋桁，同於重劍世界盃加拿大站正賽首圈止步，前者在女重64強以6：12不敵韓籍好手康映美，後者在男重首圈力戰下，以10：15負哈薩克籍8號種子古賓洛夫。

花劍方面，男花昨於世界盃日本站派出張家朗、蔡朗彥、楊子加和小將梁千雨出戰團體賽。被列為5號種子的港隊在首圈輪空，直入16強先以45：20大勝烏克蘭隊；他們8強面對日本隊時，頭3局雖保持優勢，但飯村一輝第4局面對蔡俊彥打出11：4，令港隊一直落後，終以39：45敗陣。男花港將隨後轉戰名次賽，先以45：38挫匈牙利隊，但之後以38：45負韓國隊，終以第6名作結。

花劍女團塞爾維亞站16強止步

另外，女花在世界盃塞爾維亞站派出鄭曉為、符妤名、陳諾思和關渝澄，她們在32強以45：29大勝埃及隊，惟16強以14：45不敵頭號種子意大利隊。