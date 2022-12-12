柏高球評：「收起C朗」奇招不再 兩側漏洞繼續出事

不是說笑，偶爾失神總把紅衫的摩洛哥錯認成白衫的葡萄牙。當然雙方踢法差別很大，尤其在葡軍教頭費蘭度山度士轉死性收起C朗，改用主攻和高位壓迫後，就更難相提並論。話雖如此，世間可沒有完美的陣式戰術，不久前分析過，蛻變的葡軍無疑反搶能力顯著提升，但抵抗兩翼側擊依舊存在漏洞，敵方倘能逃過施壓，大有機會乘虛而入，有備而來的摩洛哥正是如此一錘定音。

拉莫斯衝鋒 提供穩固傳送目標

此役形勢近似同晚的英法大戰，摩洛哥攻門貴精不貴多，葡軍的機會贏了數量，質素卻也絕非浪射。起用新秀拉莫斯任中鋒，已比C朗司職單箭頭時好得多，皆因大佬喜歡緬懷昔日自由奔走到處硬爆，於國家隊長期無厘頭遠離禁區一帶炮台位，拉莫斯則起碼提供一個穩固的直接傳送目標，以及有助牽引中堅拉鬆防禦網。

拆解摩洛哥鐵桶，離不開傳中、死球和中距離施射，葡軍於這幾方面均不乏近磅叩關，順遂的日子理應能入一至兩球，偏偏悉數差之毫釐。或曰及早遣利亞奧與C朗衝鋒可能較佳，惟任何調動都有辣有唔辣，隨時連攻勢也製造不到。肯定的乃葡軍轉型方向正確，期待盡快找出個別位置的最理想（新）人選吧。

文：蘇柏高