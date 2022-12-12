卡塔爾報紙頭版 有摩洛哥沒有「朗」

本報記者向多名長年在卡塔爾生活的世盃職員及市民了解當地報紙生態，他們都表示卡塔爾市民早已習慣網上看新聞或免費瀏覽報章的電子版，極少買實體報紙，因此市內一般便利店都近乎沒有報紙，要去到「家樂福」等大型超市才有報章售賣。

卡塔爾約有10多份報章，大部分是阿拉伯語，根據受訪者提供的資訊，卡塔爾約有7份英文報紙或有英文版本，當中Gulf Times、The Peninsula Qatar和Qatar Tribune較多讀者，且昨日頭版均為摩洛哥晉身世盃4強，起用「奇蹟」、「大躍進」、「夢想成真」等字眼，或以摩洛哥隊外號「Atlas Lions（阿特拉斯雄獅）」配「怒吼」，並強調「首支阿拉伯語國家隊入4強」。

反觀C朗緣盡世盃只佔很小篇幅，The Peninsula Qatar更沒有使用這名球星離場哭泣等任何相片，取而代之是圖文並茂大篇幅報道摩洛哥等阿拉伯語球迷於卡塔爾狂歡盛况。稍後舉行的「英法大戰」賽果，僅於內版報道。明報記者 余瑋 卡塔爾直擊