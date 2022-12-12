離場掩面哭 C朗國際賽前途添問號 葡帥稱無悔放後備 「必要時他入替了」

C朗說：「贏取世界盃是我的職業賽生涯中最大野心的目標。幸運地，連同葡萄牙隊在內，我曾在國際賽不同層面上贏過很多冠軍，但始終會以祖國為先，而世盃就是我的最大夢想。」他續指出：「過去16年，我曾五度出席世界盃，與很多優秀球員並肩作戰，又獲得以百萬計的葡萄牙同胞支持。我一直全力以赴。我從不會逃避戰鬥，永遠會為那夢想奮戰。」惟他接着說：「現已沒太多可說了。謝謝你，葡萄牙。謝謝你，卡塔爾。夢想在持續的時候是美好的……現在，是時候成為一名優秀的顧問，讓每個人為此下結論好了。」

比比質疑阿根廷球證執法

葡軍昨出局後，這37歲球星似終無緣大力神盃，賽後難掩傷痛，步出球場已雙眼通紅，在球員通道更掩面痛哭。主帥費蘭度山度士表示，自己和C朗是對球隊出局最難過的人，但他從不後悔將對方列作後備，「我認為這仍是16強大勝瑞士隊時的那一支出色球隊。C朗是偉大球員，當我認為有必要的時候，他入替了，所以我沒有遺憾」。

此外，葡軍39歲老將比比賽後質疑，指阿根廷隊既在早一天打入4強，昨仗卻由該國球證執法。般奴費南迪斯則稱，曾在禁區被摩洛哥球員從後侵犯卻沒獲判12碼，並強調：「我的職業賽生涯從來不會讓自己無故跌倒。當時我已面對敵軍門將，我將可以射門。」他又質疑上半場只補時兩分鐘，下半場停頓時間不少，卻只補時8分鐘，應是15至20分鐘才公允。另據英國《每日郵報》昨報道，C朗、般奴費南迪斯、達洛治及貝拿度施華等10名國腳和他們的家人，會續留在卡塔爾，葡足總亦證實只有14名國腳將在日內回國。至於另外兩將丹尼路彭利拿及紐奴文迪斯已因早前受傷退隊。

非洲多國祝賀摩洛哥 馬斯克打氣

摩洛哥隊破天荒闖入4強後，除了祖國政府及非洲足協送上祝賀外，亦獲利比亞及乍得等非洲國家恭賀，而分別是科特迪瓦及喀麥隆名宿的杜奧巴和伊度奧亦為摩軍「加油」。至於早前曾祝賀日本隊晉級的全球首富馬斯克，不知是否因自己在南非出生，對非洲有深厚感情，也透過社交網站為摩軍打氣。

摩軍教練歷拉古說：「重要的是，我們向下一代證明，非洲球隊都有可能打入世盃4強，甚或是決賽。有何不可？」他又希望麾下在4強硬碰法國隊時，不要未戰先怯，「我想向球員傳達一個信息，就是要有自信，全力以赴，搏盡無悔」。門將耶辛尼保奴稱，「正如教練所言，我們要改變想法，擺脫自卑。己隊會讓下一代知道，摩洛哥球員有力創造奇蹟。」

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊