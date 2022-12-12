柏高球評：用麥巴比制英軍一側 法國勝在「敢博」

修夫基願意維持四人防線而沒有改用三中堅已算進步，但右閘獲加只負責一件事，就是盯死麥巴比。全世界包括迪甘斯對此早在意料之中，於是麥巴比索性在法軍退守時不協防，一直站在最前線，牽制獲加不僅不敢助攻呼應右翼沙卡，甚至於中後場組織階段亦無法參與，導致「三獅」局限循左路推進，雙方十幾人密集於一側，連英軍技巧最細膩的科頓也在上半場迹近隱形。

法軍攻力夠 尾段上腦但有運

全場戰况看似互有攻守，三獅攻門次數更佔優，卻是有量而欠質，絕大部分屬把握甚低的遠距離叩關或死球博亂，乃迪甘斯有意為之。當然「高盧雄雞」拔頭籌的冷箭也很難入，那就得回到細節之說。倘若賴斯不是太忌憚麥巴比故急於飛剷，理應企定拖多幾秒，好能重整隊形保護蛾眉月對出；又倘若比寧咸並非擘腿攔截開出私家路，而是企定替門將遮住一邊柱位，曹亞文尼亦未必射得入。

比賽就是會有此類偶然，不能完全形容為失誤，惟事後總覺得可做好些，一如曹亞文尼的犯天條送給英軍首個十二碼，令局面忽然打開而變數大增。事實上三獅原本除了像上述般推進艱難，還經常遭法國的輕微犯規於外圍截停。

不過大抵法軍眾將上咗腦收不住掣，第二個極刑便絕對愚蠢，慶幸卡尼罕有宴客，亦慶幸己方攻力足夠包底。運氣可否頂多兩場呢？

文：蘇柏高