基奧特頂走三獅 法國4強遇黑馬 卡尼12碼二中一錯過扳平 迪甘斯囑勿輕視摩洛哥

法國昨仗開賽初段採取主動，多次於左路威脅「三獅軍團」，至17分鐘，中場曹亞文尼突離門逾20碼遠射，直飛網仔「收死」對方門將比克福特，為「高盧雄雞」先拔頭籌。及後逐漸站穩陣腳的英軍搶回中場控制權，不時於右路靠翼鋒布卡約沙卡發難製造機會。26分鐘，英軍射手哈利卡尼於右路欲殺入禁區，被法國中堅烏柏美卡奴踢跌，球證當時未有吹罰，但因犯規位置介乎禁區界線間，經VAR覆核下犯規地點在禁區外，未判罰12碼之餘，亦因球證誤判而未獲罰球。半場法軍以1球領先。

卡尼53球平朗尼隊史紀錄

下半場兩軍互有攻守，47分鐘，英軍中場祖迪比寧咸一記冷箭，被法國門將洛里斯撲出。54分鐘，沙卡在禁區內被曹亞文尼踢跌，球證判罰12碼，卡尼主射中鵠扳平，個人以53個國際賽入球，看齊名宿朗尼，並列隊史入球紀錄。

78分鐘，基奧特接應基沙文左路傳中，力壓馬古尼頭槌頂入，助球隊再次領先，個人亦攻入國際賽第53球，續刷新隊史入球紀錄。積極反撲的英格蘭憑後備上陣僅數分鐘的中場美臣蒙特在禁區內被迪奧靴南迪斯撞跌，球證經VAR覆核後判12碼，惟再次操刀的卡尼射門一飛沖天，未能平反敗局。最終法國以2：1險勝，延續衛冕之路。

賽後基奧特表示：「這絕對是一場困難的比賽，我們領先後防線隨即受壓，令我想起上屆4強對比利時（當時法國小勝1：0）。我為己隊表現自豪，英格蘭有不少年輕有為的小將，充滿潛力，但我們最終證明了法國隊的能耐。」

法國主帥迪甘斯則提醒麾下是時候向前看，「4強對手或許是很多人都沒料到的，但不代表我們勝券在握，摩洛哥今屆表現值得大家的尊重和讚賞，絕對有力再次製造驚喜，我們必須打醒十二分精神」。

修夫基獲卡尼撐留任

對於英軍在8強飲恨，修夫基稱眾將已竭盡全力，並力撐關鍵12碼宴客的卡尼，強調「輸贏都是全隊人的事」。雖然這名52歲教頭合約至2024年才屆滿，但他表示經過世盃後會考慮前程，卡尼則開腔呼籲對方留任：「我們愛修夫基，當然希望他繼續領軍，但他亦要時間下決定。己隊陣中有很多具潛力的小將，且歐國盃漸近，雖現在（出局）令人傷痛，但我們要盡快振作。」