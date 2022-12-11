C朗夢成空 摩洛哥摘「葡」首入4強 非洲隊最佳績 一球爆冷小勝

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊

葡萄牙隊今仗正選陣容與16強大勝瑞士隊相比只有一個調動，由魯賓尼維斯代威廉卡維奴坐鎮中場；換言之，C朗連續兩仗先列後備，前線續由新星干卡路拉莫斯伙拍祖奧菲歷斯攻堅。上輪以互射12碼打敗西班牙隊的摩洛哥隊，則有守將阿古特和左閘馬沙拉奧因傷缺陣，改派艾耶美克及艾迪耶阿拿上陣。

葡門將出迎失準 遭頭槌頂入

摩洛哥上半場沿用上仗淘汰西班牙的放棄控球策略，伺機打反擊，且甚為有效，箭頭安尼斯利於6和26分鐘，分別接應兩次死球無人看管下頂高，隊友薛耶治、阿馬拿及保爾法其後也曾有施射機會。42分鐘，摩洛哥藉對方後防解圍失誤，由左閘艾迪耶阿拿左路傳中，葡軍門將迪奧高哥斯達出迎時間欠佳下，前鋒安尼斯利快一步頂入先開紀錄。葡軍亦有入球機會，祖奧菲歷斯先於5分鐘便插水式頂球不中目標，往後又於31和39分鐘情急之下射門高出。補時階段，葡萄牙中場般奴費南迪斯右路怒射「窩利」中楣彈出，令摩洛哥上半場以一球佔先。

49分鐘，薛耶治右路左腳主射罰球被迪奧高哥斯達拍出。51分鐘，葡軍換入C朗和祖奧簡斯路加強攻力，及至79分鐘又調入前鋒列卡度賀達。82分鐘，摩洛哥為增強守力換走薛耶治及保法爾，其後雖於補時階段有鋒將捷迪拉「兩黃一紅」被逐踢少1人，但最終保住1：0勝果，也報卻上屆分組賽一敗之仇。

坦夏格：C朗從沒告知去向

此外，已與曼聯解約的C朗在世盃開鑼前，接受其好友兼資深主持人皮爾斯摩根的獨家專訪，其間提及被「紅魔」背叛及不尊重領隊坦夏格。坦夏格昨稱對方從沒告訴他會離隊，並說：「他那次受訪後，明顯地他將不會留下。那是一次曼聯無法接受的訪問，而且將會有後果，他是明白的。」坦夏格續稱曾於今夏與C朗對話一次，「他進來後說：『我會在7天之內告訴你會否留下。』之後他表示留隊。直至那個專訪為止，他從沒向我說出個人去向。」