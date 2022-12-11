聞同業猝逝 激戰蒙陰影

這場8強大戰於路薩爾地標球場舉行，本報記者有幸做座上客，從場內打氣聲和反應，顯然絕大部分觀眾支持阿根廷，僅得一邊龍門後方一小部分集中了一班穿荷蘭球衣的球迷，因此比賽過程四周遍佈為阿根廷入球狂歡高歌、或感嘆錯失良機的聲音。

阿根廷迷成多數 如佔主場之利

當阿根廷領先2：0時，記者與身邊行家都以為可準時收工，開始查回程巴士開出時間之際，荷蘭卻在最後19分鐘連追兩球扳平。不過這場大戰雙方多次衝突，又有球迷試圖闖入球場，劇情都算豐富，即使踢到當地夜深，場內觀眾依然精神，結果荷蘭在飽受全場眾多柴台聲下，被猶如佔主場之利的阿根廷於互射12碼階段擊敗。

玩笑一語成讖 願逝者安息

不過加時階段，記者附近傳媒看台突然傳來一陣騷動，身邊一眾行家由看比賽都一致轉移視線望向鄰近看台一段時間，因離事發地點仍有段距離，起初大家純粹八卦遠望，只看到有記者和球場保安陸續將一些椅子搬走，然後有急救員到場。經行家打聽，才得悉有傳媒疑身體不適要急救，當時大家還說笑說這場比賽過程「撳爆平安鐘」，心臟負荷隨時吃不消，豈料不幸言中。

賽後從網上新聞證實，美籍著名記者格蘭華荷（Grant Wahl）於此仗加時在傳媒看台昏迷，因此在場人士才立即搬開椅子，讓急救員即場做了20分鐘心肺復蘇，但賽後送院證實不治，終年48歲。生命無常，願逝者安息。

明報記者余瑋 卡塔爾直擊