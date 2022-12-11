美著名體記採訪荷阿戰猝死

美國足總、華荷的妻子均在網上確認華荷離世的消息，不少美籍記者指在昨仗加時階段，坐同一排的華荷突感身體不適，身體仰後，與座椅一同倒地。報道指救護人員到場後曾為他心肺復蘇約20分鐘，在兩隊互射12碼後才被抬離現場。

48歲的華荷被認為是美國其中一位最知名的體育記者，雜誌Sports Illustrated首個與NBA球星勒邦占士的封面訪問便出自他手筆，占士在網上悼念時指對方的離世是體壇一大損失，亦憶起2002年自己讀高中受訪時的細節。華荷後來改為專門報道足球消息，曾出版有關英格蘭名宿碧咸當年登陸美職聯的書籍，卡塔爾是他第8次採訪的世界盃。

曾穿平權衣被扣留 FIFA會長悼念

華荷在分組賽階段，曾因穿有支持同志平權的彩虹上衣而被禁入場，曾被拘留近半小時，其弟Eric稱兄長之後曾多次收到死亡恐嚇。華荷日前曾表示自己本周兩度求醫，患上支氣管炎，新冠病毒測試則呈陰性。

國際足協（FIFA）會長恩范天奴昨亦發聲明悼念華荷，「這是難以置信且令人傷感的消息，體壇失去了一名重要伙伴。他早前才向我們分享了採訪多屆世盃的經驗，包括女子世盃及其他國際大賽。我謹在此代表FIFA及足壇致以最深切的慰問，並會向他的家人提供最適當的援助」。