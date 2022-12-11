門將兩撲保夢 阿根廷12碼射贏荷蘭 美斯入球兼助攻同膺功臣 信老馬「在遠方看着我」

阿根廷是役形勢稍佔上風，戰至35分鐘，美斯於中路「手術刀」式直線傳予入楔禁區的右閘拿侯爾盧斯路，後者輕鬆射破「橙軍」門將路柏特的十指關，助藍白軍領先1球完半場。

世盃入10球看齊巴迪斯圖達

換邊後荷蘭隊反撲乏力，更被阿根廷左閘馬高斯阿古拿博得12碼，由美斯操刀射入，於73分鐘拉開至2：0，個人累積攻入世盃第10球，看齊名宿「戰神」巴迪斯圖達的隊史紀錄。

荷蘭主帥尹戈爾在落後下，先後換入多名高佬，隨即藉身高優勢取得甜頭，於83分鐘由後備上陣的前鋒韋格賀斯，接應貝侯斯的傳中球頂入扳回一城。末段補時10分鐘下，荷蘭在最後一擊於禁區頂獲得罰球，中場古普美拿斯未有直射，反而短傳予韋格賀斯，後者近門左腳射地波入網，個人梅開二度，亦是這名身高1.97米的中鋒首於國際賽起孖，助荷蘭逼和2：2結束法定時間，進入加時。

83分鐘換入 韋格賀斯「起孖」

加時初段膠着，末段阿根廷更見積極。114分鐘，後備上陣的拿達路馬天尼斯一次黃金機會，近門施射省中荷蘭後衛華基爾雲迪積克無功而還。僅1分鐘後，另一後備落場的阿根廷鋒將「天使」迪馬利亞射門又省中對手僅僅高出。119分鐘，阿根廷打反擊由拿達路殺入禁區左腳勁射，但被路柏特撲出。及後中場安素費南迪斯再於最後攻勢射中柱，終雙方言和要以互射12碼決勝負。

荷蘭首兩輪有雲迪積克及貝侯斯的12碼被阿根廷門將達米安馬天尼斯撲出，阿根廷亦有安素費南迪斯射出界，美斯等4將射入，包括拿達路埋齋，最終阿根廷以4：3險勝，過去6次世盃12碼大戰贏下5次，亦是繼2014年後再次殺入4強，將與克羅地亞爭入決賽。

已表明今次是世盃最後探戈的35歲球王美斯，能否打破宿命首次捧起大力神盃仍是未知數，但他賽後不忘向昔日曾領「藍白軍」於1986年封王的已故球王馬拉當拿致敬：「我相信他正在遠方看着我，希望我能複製當年的成就，走到最後。」他亦不諱言此仗贏得艱辛，「對手很頑強，曾一度令我們陷入困境，當看到拿達路（馬天尼斯）射入致勝12碼時，我才真的鬆一口氣」。

17黃牌破紀錄 球證尺度捱轟

此仗另一焦點，落在西班牙籍主球證拉奧斯身上，皆因他昨仗派出破世盃單場紀錄的17張黃牌之餘，吹罰尺度亦被指不一致，其中美斯在下半場初段一次「上帝之手」攔走對手傳球未領黃牌，一度引起荷蘭眾將不滿，其後雙方亦多次因執法問題與拉奧斯爭論，直至完場仍未結束。在末段因與拉奧斯爭吵而最終領黃的美斯直言：「球隊在賽前已很擔心，因我們知道（拉奧斯執法）會發生什麼事。FIFA必須考慮這一點，不能讓這種不合水平的裁判參與這種賽事。」

達米安馬天尼斯更直接炮轟：「裁判給他們（荷蘭）一切想要的，無緣無故補時10分鐘，幾次在禁區外讓他們踢自由球，他只想荷蘭隊入球。希望我們不用再遇上此裁判，他是沒用的。」