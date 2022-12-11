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2022年12月11日星期日
C朗夢成空 摩洛哥摘「葡」首入4強 非洲隊最佳績 一球爆冷小勝
摩洛哥傳媒「大集氣」 重溫36年前美夢
阿拉伯世界撐摩軍 葡迷：如作客北非
卡塔爾現場：球迷入鄉隨俗 潮戴中東頭巾
麥巴比拒宣傳啤酒品牌 反轉「最佳球員獎」
喀麥隆隊片段流出 哭泣奧拿拿拒與主帥對話
世盃快遞：紐亞滑雪斷腳收咧
門將兩撲保夢 阿根廷12碼射贏荷蘭 美斯入球兼助攻同膺功臣 信老馬「在遠方看着我」
71歲尹戈爾退休 領荷蘭「最終戰」奇招未竟全功
美著名體記採訪荷阿戰猝死
聞同業猝逝 激戰蒙陰影
森巴衝冠夢碎 尼馬恐寫終章 丹尼爾籲三思去留 主帥鐵迪離隊
網民惡搞巴西職員扔貓 諷「把自己扔出世盃」
柏高球評：巴西攻守平穩夠贏 形勢管理棋差一着
張家朗世界盃日本站16強止步 港隊內訌挫崔浩然後負美將 今轉戰團體賽
南區挫理文晉港足總盃4強 季內3對壘全勝
體壇快訊：3年來首戰國際賽 港女欖挫哈薩克
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【明報專訊】（請看附圖）
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