體壇快訊：3年來首戰國際賽 港女欖挫哈薩克

鄭清然馬君正風帆亞洲賽奪冠

iQFOiL滑浪風帆亞洲賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽原定昨於赤柱上演獎牌賽總決賽，惟因風勢不足未能舉行，改以首3日初賽成績定總名次，港隊代表鄭清然及馬君正分奪男、女子組冠軍。

黃浩聰世界系列賽泰國站第4衝線

香港越野跑好手黃浩聰昨於UTMB世界系列賽泰國站，以24小時24分41秒完成全長169公里的賽事，他在尾段更超越日籍好手土井陵，以第4名衝線。中國隊跑手趙家駒和羅燦華則包辦頭二，前者以21小時53分49秒奪冠。

山口茜挫陳雨菲 世巡總決偕戴資穎爭冠

日本隊羽毛球「一姐」山口茜昨於世界羽聯（BWF）巡迴賽總決賽4強，直落兩局擊敗中國隊的陳雨菲，報卻分組賽一敗之仇，今午將與中華台北隊名將戴資穎爭冠。男單方面，世界第1的安賽龍擊退日本隊的奈良岡功大，決賽鬥印尼隊的基丁安東尼。

高拔倒戈獻雙雙 領木狼挫爵士

明尼蘇達木狼星級中鋒高拔昨首度重返舊東家猶他爵士主場，貢獻22分及13次助攻，助球隊在NBA常規賽以118：108贏波。新奧爾良塘鵝球星錫安威廉臣則在128：117擊敗鳳凰城太陽因完場前表演360度入樽，一度惹敵軍不滿。

涉操控賽果 5中國桌球手停賽受查

魯寧、李行、趙劍波、白朗寧及常冰玉共5名中國籍球手，因涉嫌操控賽果被世界桌球總會禁賽受查。這是繼梁文博10月底被停賽後，再有中國球手疑捲入假波醜聞。