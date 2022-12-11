張家朗世界盃日本站16強止步 港隊內訌挫崔浩然後負美將 今轉戰團體賽

港隊共派出12人出戰男子花劍世界盃日本站，當中崔浩然和楊子加從外圍賽突圍，偕憑世界排名直入正賽的張家朗及蔡俊彥出戰64強。其中張家朗和崔浩然在首圈分別擊退法籍劍手，在32強合演「港隊內訌」，兩人在首局鬥得激烈，張家朗以6：4稍稍領先，這名東奧冠軍次局穩守突擊連取4分，但崔浩然不斷搶攻施壓，一度追至8：11，但張家朗最終仍以15：10過關。

蔡俊彥楊子加首圈止步

目前世界排名第6的張家朗，在16強面對美籍劍手陳海翔一直處於落後，次局一輪急攻下反超11：10，惟對手連奪3分，這名港將終以12：15吞敗出局。至於蔡俊彥和楊子加就雙雙於首圈止步，前者以12：15意外不敵韓籍劍手崔民瑞，後者以11：15負埃及隊7號種子Mohamed Hamza。賽事最終由意籍劍手馬連尼奪冠。

港隊今轉戰花劍世界盃日本站團體賽，被列賽事5號種子下首圈輪空，16強會遇上澳洲與烏克蘭隊的勝方。