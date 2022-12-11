柏高球評：巴西攻守平穩夠贏 形勢管理棋差一着

尼馬狀態未佳致逼搶褪色

克羅地亞開宗明義拖慢節奏，掩蓋體力弱點而善用技術優點，甚至不惜頻頻犯規和博犯規。適逢傷癒不久的尼馬只能儲氣於進攻端爆發，巴西的高強度反搶嚴重褪色，被迫採取半場陣地戰退守，那更開正「格仔軍」嗰瓣，一味中後場慢搓，睇定才放長波往巴西兩閘外側空間，三幾丁友偶爾製造虛驚便達目的。

不過巴西在法定時間下半場微調，轉邊提速、向前傳送較直接、串演右閘的米列度奧進取攻入half-space，即見格仔軍的中路密集開始鬆動；森巴兩翼換人後，進一步為敵衛的結構和盯防目標帶來混亂。尼馬及柏基達連番入楔近射未竟全功，固然可讚賞克國門將，以及守衛盡量迫使攻門角度收窄，惟在腳風較順的日子大抵早已穩勝，還未計一次完全有理由判手球的潛在十二碼呢，何需待加時上半場完方破僵局。

鐵迪老貓燒鬚 換入費特分工不清

無奈教頭鐵迪於此最後一刻鐘老貓燒鬚，調入費特本應追死莫迪歷，實際防務分工卻毫不清晰，更無厘頭乃費特忽然衝到最前打突擊，轉頭就輸反擊出現全場唯一四打四場景。當然論game management，同晚另一仗的阿根廷以至分組賽的葡萄牙，一樣差勁卻死唔去；又假如卡斯米路不曾無辜領黃而可用戰術犯規截停反攻，故事該會改寫。講到尾，都係怪柏高烏鴉口吧。

文：蘇柏高