森巴衝冠夢碎 尼馬恐寫終章 丹尼爾籲三思去留 主帥鐵迪離隊

尼馬在今屆開鑼前，已表示這或會是他最後一次出戰世盃，昨在巴西出局後他表示：「我不想在一時之間作任何決定，要考慮怎樣對國家隊及自己最好。我此刻不會關上國家隊的大門，但亦不會100%說我會回來。」尼馬昨仗加時攻入開紀錄一球，追平球王比利的巴西隊史入球紀錄，主帥鐵迪指尼馬原本是互射12碼第5個操刀的球員，但未等到他上場，球隊便已射輸出局。

尼馬未射12碼 「未輪到他已落敗」

巴西網媒UOL報道，尼馬在更衣室內表示無法理解球隊落敗原因，亦迴避與隊友談及個人去留，大軍在完場後近兩小時始步出更衣室。39歲老將丹尼爾表示：「我相信自己已戰畢最後一次世盃，但不認為尼馬也一樣。他仍非常熱愛足球，而足球亦需要他，尤其是巴西足球。」38歲隊長堤亞高施華同稱遺憾無緣以球員身分贏世盃。

任教「森巴兵團」6年半的主帥鐵迪重申，自己完結今屆世盃後離職的決定不會改變。他認為球隊昨主導球賽，只欠把握力，但巴西球評普遍不滿鐵迪近4年未有處理尼馬依賴症。部分網上民調顯示，球迷支持巴西球會彭美拉斯的43歲葡籍教練艾比費利拿（Abel Ferreira），成為巴西隊近57年來首名外籍主帥。

向莫迪歷求教見成果

克軍後衛零封雲尼斯奧斯獲讚

人口不足400萬的克羅地亞，連續兩屆打入世界盃4強，右閘祖蘭奴域獲主帥戴歷點名盛讚凍結敵軍翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞。有記者更問他「雲尼斯奧斯還是否在你褲袋中」，令他開懷大笑回應：「我有向莫迪歷求教，因為雲尼是危險人物，在歐聯亦已領教過，我們今次準備得很好。」

27歲的祖蘭奴域加盟蘇超班霸些路迪年半，今季歐聯曾兩度與皇家馬德里交手，都未能阻止雲尼斯奧斯入球，不過今屆世盃助「格仔兵」5仗只失兩球，據報車路士及馬德里體育會都有派球探考察他。隨些路迪早前公布簽入同為右閘的加拿大國腳阿里斯達莊士東，意味祖蘭奴域轉戰主流聯賽的時間或不遠。英媒相信其好表現，可讓些路迪提高叫價。

克國晉級4強也意味近期廣受關注的前克羅地亞小姐Ivana Knoll，可在風氣保守的卡塔爾續以性感打扮進出球場。惟她近日不滿球場保安禁止她與球迷合照，且態度惡劣。