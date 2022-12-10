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2022年12月10日星期六
克羅地亞互射12碼闖4強 巴西近5屆四度8強出局
波飛難求場外與「黃牛」角力 球迷買貴逾倍成交
世盃手信之選 球迷最愛球隊頸巾吉祥物頭巾 巴西阿根廷日本隊精品受歡迎
卡塔爾手信琳瑯滿目 香水兩用圍巾添世盃元素
卡塔爾現場：科蘭博物館辦簽名會 參觀球迷迎意外收穫
今日賽程
英格蘭嚴陣以待 誓碎法國衛冕夢 獲加促勿聚焦麥巴比致失衡
披「死亡筆記」內容 森保一：日本沒什麼不可能
雲格撐續季中戰世盃助熱帶國承辦
葡軍陷內患 降摩添憂
伊朗漢賀國家隊落敗遭擊斃 警指揮官涉違槍械使用受查
體壇快訊：盧基接任狂牛總監
崔浩然世盃日本站過關 勢遇張家朗演港隊內訌
捷西斯唞3月 阿迪達擬增兵解困
體壇快訊：華雲卡洛尼來港戰國際賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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