葡軍陷內患 降摩添憂

C朗在對瑞士隊的世界盃16強賽事被貶後備，但已非表面看到的最壞結果。葡萄牙《紀錄報》稱，C朗與主帥費蘭度山度士對瑞士賽前就正選問題激烈爭吵，曾威脅離隊，但冷靜過後，球員認為行為嚴重打擊士氣，不利葡軍爭標，「很快回心轉意」。C朗昨回應報道：「團結的球隊不足以被外力瓦解，勇敢的國家不會被敵人嚇壞，會為夢想戰鬥到底。」葡萄牙足總則發聲明，稱C朗在卡塔爾從沒威脅離隊，又表示這名「葡萄牙上陣紀錄保持者在對瑞士一仗，充分展示他對球隊願意付出的程度」。

C朗否認威脅離隊 簡斯路同傳不和

葡軍日前於16強鬥瑞士改用干卡路拉莫斯任正箭頭，並憑他連中三元兼交出助攻，大勝6：1晉級，明晚與摩洛哥爭入4強。好表現亦令這名21歲新貴勢再取得正選，事關葡媒指C朗在昨賽前分組操練中，與後備球員同隊，反觀拉莫斯則與般奴費南迪斯、貝拿度施華等主力同一隊。除了C朗，翼衛祖奧簡斯路是役亦料續任後備，他在上仗球隊首個入球時，一直坐在後備席，比走向隊友慶祝的C朗反應更冷淡，令傳媒猜測他是否亦與教練團不和。葡萄牙日前另有紐奴文迪斯及丹尼路彭利拿因傷退隊。

奧拿希法甲盤球數據勝麥巴比

摩洛哥則力爭成為首支殺入4強的非洲球隊，防守力驚人的他們除了耶辛尼保奴、阿舒拉夫等守將備受讚賞，外國球圈亦開始關注22歲的奧拿希，指這名兩年前在法國第5級聯賽打滾、現效力法甲球會昂熱的中場，上仗面對西班牙隊金童柏迪及加維，無論攻守都不落下風。統計顯示昂熱雖暫列法甲榜尾，但奧拿希今季聯賽的盤球成功次數勝過基利安麥巴比等名將，僅次美斯。