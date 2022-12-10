披「死亡筆記」內容 森保一：日本沒什麼不可能

日本隊歸國後，前日獲首相岸田文雄接見。岸田讚揚球隊表現振奮人心，他與森保一均有寫筆記的習慣，兩人更交換筆記本。森保一又分享在領軍對克羅地亞前，所寫的筆記是「日本沒有什麼是不可能」。這名54歲教頭所用的筆記簿是日本文具製造商Kokuyo的Campus筆記簿，Kokuyo的發言人表示，數碼化減少人寫筆記的機會，但相信森保一仍「感受到寫筆記的威力」，有計劃為他特製筆記簿。

鎌田大地約滿在即 4球會追獵

此外，日本的好表現亦令陣中多名國腳傳獲歐洲大球會垂青，據德國《圖片報》報道，現效力法蘭克福的進攻中場鎌田大地明夏即將約滿，目前已獲熱刺、愛華頓、羅馬及多蒙特注視，欲將這名26歲「藍武士」主力收歸旗下。而在擊敗德國及西班牙隊均有入球的24歲弗賴堡中場堂安律，亦傳獲羅馬斟介。

至於現效力士砵亭的27歲防守中場守田英正，亦獲拉素虎視眈眈，據多間意媒報道，該會希望下月轉會窗重開後便展開追逐，取替表現平平的西班牙籍中場路爾斯艾拔圖。