英格蘭嚴陣以待 誓碎法國衛冕夢 獲加促勿聚焦麥巴比致失衡

23歲的基利安麥巴比今屆世界盃持續勇態，暫以5球領前射手榜外，也兩度助攻基奧特，勢令英格蘭隊右後防受壓，基爾獲加說：「我知道麥巴比是頂級球員，但我們不是在打網球，足球不會是個人『騷牢』的比賽，所以今次是英格蘭對法國，而並非英格蘭對麥巴比。」獲加又特別提醒「三獅」隊友道：「請不要忘記法國中鋒基奧特和翼鋒奧文尼迪比利。迪比利的右路側擊亦很有威脅力。」

英名宿籲防範迪比利

法國中場尤素夫科芬拿回應獲加的顧慮道：「若他知道如何防範麥巴比，對他來說確是好事，但法甲19支球隊和歐聯對手還在找答案，球場上將會定真章。我們對麥巴比充滿信心，他現在沒理會所有報道，正在聚焦這場比賽。」

球員時代曾是熱刺和曼聯前鋒、現為西班牙足球專家的英籍名宿傑遜警告道：「自沙維1年前回巢執教巴塞隆拿後，已沒有關於迪比利的愚蠢行為報道。他現可以一己之力擺脫3個敵衛，能離門25碼『左右開弓』。他的進攻效率不遜於麥巴比，而且將會愈踢愈好。我只能希望他面對英軍時突然失準。」

迪格蘭賴斯復操 史達寧歸隊料後備

與此同時，英軍賽前傳來好消息，中場主力迪格蘭賴斯昨已病癒和復操，料加雲菲臘斯勢續當後備。而早前因在英國的寓所被賊人入屋行劫，一度返國處理的翼鋒史達寧，雖趕及賽前返回大軍可候命，惟料缺操多時的他會先列後備。至於攻堅重責續落在已開齋的哈利卡尼、菲爾科頓，以及已獨取3球的布卡約沙卡身上，抵禦他們將是卡尼的熱刺隊友、勢第143次出賽打破法國隊史紀錄的35歲門將洛里斯。

英軍主帥修夫基說：「法國是衛冕之師，隊內球員擁有不可思議的足球天賦，攻守方面都表現突出，對己隊的確是最嚴峻的考驗。」英、法兩軍過去曾交手31次，英軍錄得17勝5和9負，其中兩場勝仗於1966和82年世盃取得，賽果分別是2：0和3：1，但自1999年至今8次對陣，英軍僅取1勝2和5負劣績。