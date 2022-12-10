世盃手信之選 球迷最愛球隊頸巾吉祥物頭巾 巴西阿根廷日本隊精品受歡迎

在卡塔爾售賣今屆世盃官方精品的專門店，除了每場比賽球場內、部分大型商場的期間限定店，還有位於多哈官方球迷區的最大型「球迷商店」。

一般精品除了附有不同國旗的世盃匙扣、T恤、帽、大小款式的今屆世盃足球等，較受歡迎是32支參賽國家隊的今屆世盃版本頸巾，以及繡有48場分組賽資料的每場對賽頸巾，分別售89及75里亞爾（卡塔爾幣，約190及160港元）。對賽頸巾起初只在相關比賽場內發售，分組賽結束後才悉數放到球迷區官方商店售賣。

球隊頸巾餘20隊款式 匙扣T恤所餘無幾

今屆世界盃已舉行3周，本報記者到多哈球迷區官方商店內所見，商品種類開始買少見少，如球隊頸巾只餘一半約20隊，最受歡迎為巴西及阿根廷的產品，無論頸巾還是匙扣都幾乎被搶購一空，如阿根廷只餘頸巾，巴西即使仍有T恤，也只得XXL等較大尺寸；今屆表現獲好評的日本與晉身8強的摩洛哥之產品都廣受歡迎。現場職員透露，雖然平均每周會返貨約一次，但承認上述熱門球隊貨品會很快售罄。

此外，今屆世盃吉祥物「La’eeb」的大小款式公仔，雖然仍有大量現貨陳列在店內，不過以「La’eeb」為造型的頭巾則極愛歡迎，多次在商店賣斷市，結果要去到多哈最大的瓦其夫市集才可發現其蹤影。除了不少女球迷都說得意可愛，記者多次在比賽場內看見不乏男士戴上，「頭巾仔」可說是今屆世盃最受歡迎產品之一。

球衣定價高於香港 德國比利時貨源充足

由於「三間牌」Adidas為國際足協世盃贊助商之一，這間大型官方商店內只有6支國家隊球衣售賣，包括阿根廷、日本、德國、西班牙、比利時及墨西哥，主場及作客價錢分別為430及670里亞爾（約920及1433港元），較香港定價699元貴3成甚至一倍。而記者多次到現場，均未見阿根廷主場或作客真身，日本主場亦只餘「巨人碼」，相反在分組賽出局的德國及比利時則貨源充足，店員向記者笑言：「除了阿根廷和日本，其餘球隊（球衣）都沒有問題。」

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊