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2022年12月9日星期五
8強大戰阿根廷 荷蘭主將拒讓美斯 懶理球王最後探戈誓爭勝 杜費斯：至少荷蘭人不會悲痛
拍片直播一腳踢 Keyman拉近世盃 親赴卡塔爾撐愛隊阿根廷 棄評述身分揭主辦國面紗
港女球迷辭職展「冒險之旅」 隻身見證美斯世盃最終戰
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C朗拒隨葡後備兵操練 女友護航 轟主帥貶C朗做後備可恥
日本隊歸國數百球迷迎接 森保一展望未來破宿命
安歷基離任西班牙主帥 U21教練接掌大國腳
史達寧平息家事 會合三獅備戰8強鬥法
974球場功成身退 貨櫃拆卸贈他國建小型場館
世盃快遞；費歷克續領德國戰歐國盃
黃啟樂羅映潮戰渣馬半馬 冀鍛煉速耐力 力爭亞運全馬資格
賽前一日補上 英華D1挫喇沙封王
港女欖主場兩鬥哈薩克 明小西灣迎首擊
體壇快訊：鄭清然馬君正亞洲賽領先
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【明報專訊】（請看附圖）
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