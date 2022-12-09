黃啟樂羅映潮戰渣馬半馬 冀鍛煉速耐力 力爭亞運全馬資格

黃啟樂和羅映潮去年在渣馬分途出擊，前者首戰男子組全馬便跑出2小時31分10秒，末段反勝日籍跑手城武雅封王，後者在女子組10公里賽則以36分27秒稱后。

兩人在來年渣馬則齊齊挑戰半馬，羅映潮表示：「大家會覺得全馬距離很長，但這也是講求速度的項目，希望我能透過10公里和半馬的練習，在速度上有所提升，相信會令全馬有更大突破。」黃啟樂則指，短程練習可改善速度，會盡力模擬比賽節奏。

出戰非專項 長跑情侶仍劍指冠軍

雖然並非出戰專項，但黃啟樂明言兩人仍劍指冠軍，並以跑出個人最佳時間（PB）為目標：「大家都知渣馬的賽道不簡單，但我們都希望突破自己，若可刷新PB，對我們準備全馬的信心更大」。

黃啟樂現時半馬的PB，是今年在澳洲陽光海岸跑出的1小時8分23秒，惟他坦言對時間並不滿意，「應可跑到1小時6分鐘，甚至更快」。

另一香港長跑好手黃尹雋上月在日本舉行的上尾半馬拉松賽事跑出1小時04分30秒，再破香港紀錄，黃啟樂亦視之為動力，「這算是良性競爭吧，當香港長跑水平有提升，自己不能落後」。

雖然黃啟樂和羅映潮來年2月的渣馬出戰半馬，惟兩人坦承目標仍在全馬項目，並會在3月參加東京馬拉松，爭取9月代表港隊出戰杭州亞運的資格。未曾跑過全馬的羅映潮表示，「亞運沒確實達標時間，誰跑得更快就可獲資格，我希望提升自己的速耐力，爭取在初馬跑出好成績」。