C朗拒隨葡後備兵操練 女友護航 轟主帥貶C朗做後備可恥

葡軍在16強鬥瑞士一役收起C朗，頂替其上陣的21歲前鋒干卡路拉莫斯更大演帽子戲法，領軍大勝6：1。據西班牙《馬卡報》及英國《每日郵報》報道，主帥費蘭度山度士於16強翌日，安排該仗後備兵操練，正選則在健身室作簡單練習，但C朗卻跟隨正選一同留在更衣室，缺席跟後備操練。

C朗女友喬治娜洛迪古絲早前在社交平台為愛人抱不平，「恭喜葡萄牙，當11個（正選）球員唱國歌時，所有鏡頭仍是對住你。世上最佳球員踢不到90分鐘是可恥的，球迷沒停過呼叫你的名字」。

費蘭度山度士在球隊晉級8強後，曾指C朗在球隊角色需重新定位，而C朗胞姊Elma Aveiro亦難掩怒氣，在社交網連環發文以示不滿，「我們聽到很多聲音，C朗老了、C朗不會入球、葡萄牙不需要C朗、C朗過去的功勞一點都不重要……隨意侮辱一個付出了那麼多的球員，確實可恥」。

曼聯友賽吞敗 坦帥拒談C朗

至於與C朗提前解約的曼聯，昨晨由未有參與世盃的球員出戰友賽，但作客以2：4不敵西甲球會卡迪斯，主帥坦夏格賽後被問及C朗離隊風波時，直言「事件已結束並成為了過去，我現在着眼的是現今與未來」。