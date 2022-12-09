森巴兵攻克 無視批評再起舞 大勝韓國慶祝被批欠尊重 雲尼斯奧斯稱遵傳統

巴西於16強以4：1大勝韓國，其中雲尼斯奧斯與尼馬、李察利臣等將於入球後均聚在一起大跳森巴舞慶祝，每次均長達數十秒，主帥鐵迪亦在球隊攻入第3球後一起跳舞，賽後引起各界質疑有欠尊重。為英國電視台ITV擔任世盃評述員的堅尼，公開批評道：「入球是精彩的，但我從未看過這樣跳舞慶祝的，有需要跳這麼久嗎？有人說那是他們的傳統，但我的感覺是明顯不尊重對手。4個入球都跳舞，連教練都參與其中，令人難以置信。」

雲尼斯奧斯回應批評時表示：「總有人因看到別人高興而不喜歡，但這就是我們的傳統，這些入球對己隊意義重大，因此我們這樣做，並沒任何不尊重。」而克羅地亞後衛洛夫雲則力撐對方，「我認為這沒大不了，我曾與不少巴西球員合作，明白音樂與舞蹈是他們的傳統」。

大哨籲李察利臣若闖決賽剪河童頭

目前正於卡塔爾的巴西名宿「大哨」朗拿度，日前與今屆巴西射手李察利臣會面時亦笑言：「你應教我怎樣跳得好，連鐵迪也學你呢！」而他又向這名後輩戲言，若巴西能殺入今屆決賽，希望對方剪他於2002年決賽的河童髮型出戰。

16強互射12碼險勝 高華錫無懼體能考驗

至於「格仔兵團」克羅地亞上仗力戰至互射12碼險勝日本隊晉級，中場主力高華錫表明體能不成問題，「不少球員都在歐洲大球會效力，我在車路士亦經常隔數天便有比賽，這方面我並不擔心」。而他又點名大讚今屆伙洛夫雲鎮守中路的20歲新星加華迪奧爾，認為這名現效力德甲球會RB萊比錫的中堅前途將一片光明。

辛度上陣成疑 丹尼路料續串演左閘

軍情方面，巴西在阿歷斯迪尼斯因傷篤定無緣今屆餘下賽事後，另一左閘阿歷士辛度上仗亦因傷避戰，惟據報後者昨已復操可候命，但狀態成疑下，鐵迪是役或續派丹尼路雷斯串演擔正。而上仗因傷避戰日本的克軍主力左閘波拿蘇沙已無大礙，可在是役重返正選陣容領軍爭勝。