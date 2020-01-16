拍片直播一腳踢 Keyman拉近世盃 親赴卡塔爾撐愛隊阿根廷 棄評述身分揭主辦國面紗

Keyman於2002、2010及2014年三屆世盃都以評述員身分直擊，今屆則隻身來到卡塔爾跟進全程，現年52歲的他與電視、電台及網台等合作，一手處理拍片、開Live等工作，「香港電視台派評述員直擊是很奢侈的事，人手及硬件成本都很高。當知道香港電視台今屆以本地製作為主，我又好掛住世盃氣氛和風土民情，畢竟來過一次就會上癮，最後自己邀請自己去做這件事，跟電視台等談合作很快一拍即合。二來當美斯說將是最後一屆參加世盃，我更義無反顧，無論結果如何都想見證」。

「美斯因素」牽動眾多阿根廷球迷抵埗，Keyman仍是小學生時，因已故球王馬拉當拿於1982年訪港友賽而開始喜歡阿根廷，「當時仲以為（馬拉當拿）同我同姓，原來搞錯了。當你在足球選擇了一支球隊支持時，就只會不斷追隨，可以到永恆。阿根廷是我的愛隊，輸贏都接受」。

足球打破隔膜 女球迷合照成熱話

Keyman今屆在社交網發布不少現場相片或球迷合照，如座位後方剛巧看到美斯的妻兒，引起不少網民關注，又透露常給阿根廷球迷以至傳媒「搭訕」，「世界盃真的是共同語言，全球球迷出得來都放開來玩，好歡迎識人和給人認識，一件波衫、一個口號，加上誠懇笑容，就we are the world，試過有人特登停車，走來問我點解着小保加波衫。我想法是有好就分享，其實我好公平，男女老幼都有合照，只是想不到大家對女球迷反應會大點」。但他承認曾「玩出禍」，不慎在球場內拍攝比賽影片侵權而被停用帳號數天，「我老婆應該無舉報到」。

冀美斯C朗決賽相遇

阿根廷隊明晨8強大戰荷蘭隊，8年前兩隊於4強對碰由阿根廷勝出，當時現場評述的Keyman在賽後拍着藝人陳百祥（阿叻）膊頭的「定格」，因這戲碼最近被球迷重提。Keyman透露阿叻當年其實並無批評阿根廷，只說優勝劣敗，「真心有風度」，而今仗他相信阿根廷會「秤高少少」，首仗落敗後不敢怠慢，期望看到最戲劇性的決賽，由美斯的阿根廷大戰基斯坦奴朗拿度（C朗）的葡萄牙。

世盃前高度戒備 抵埗後改觀

Keyman兩個月前應邀到卡塔爾快閃數天，透露這西亞國家於世盃開鑼前後大有不同，「10月去時基本上在大街舉機拍攝是無可能，我試過在商場影相即有保安阻止，整個國家像是高度戒備，但世盃開始後情况完全改變，跟在外國無分別。今次對卡塔爾人是很大衝擊，可能因為世界盃開放多了，接觸多了外國人，開放自己的世界」。

他認同今屆旅客相對前屆是少了，惟對卡塔爾主辦世盃評價正面，「大家對卡塔爾印象麻麻，未出發前已負分，所以抵埗後反而一直加分。始終有很多事來現場睇和遠處聽可以不同。我不會話卡塔爾完全是好，但沒想像般差。若我分享的內容能拉近觀眾想法距離，消除未必準確的看法，就已做到想做的事」。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊