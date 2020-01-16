8強大戰阿根廷 荷蘭主將拒讓美斯 懶理球王最後探戈誓爭勝 杜費斯：至少荷蘭人不會悲痛

16強贏波功臣 料是役防守為重

阿根廷隊球星美斯早在開幕前明言，今屆將是其世盃「最後探戈」，不少球迷或許也盼見證這名35歲前鋒一圓世盃冠軍夢。荷蘭隊翼衛杜費斯賽前則被家鄉傳媒問及，「你知道若淘汰美斯，不只會讓敵軍球迷傷心，更會讓全球球迷心碎嗎？」他隨即回答道：「至少有1600萬荷蘭人民不會因此悲痛吧，他們正是我們奮戰的理由。」杜費斯上仗貢獻1入球和2次助攻，成為橙軍16強以3：1淘汰美國隊的重要功臣，惟受制於阿根廷攻力漸入佳境，此戰料他將肩負防守重任為主。

雲迪積克無懼美斯 迪莊：靠團隊力量

對於如何守住美斯這心腹大患，荷蘭隊眾將及名宿近日的回應各有心得。隊長華基爾雲迪積克直言面對該名7屆金球獎得主亦無所畏懼，「不會害怕（美斯），但會謹慎提防敵軍帶來的威脅。這不是我、荷蘭隊面對美斯一人，而是荷蘭對陣阿根廷」。不過，曾在巴塞隆拿與美斯共事兩季的中場法蘭基迪莊，卻坦承即使對其有所理解，仍對盯防對方無所適從，「他過去15年不斷地改變，即使只是練習也是如此，實在沒有一種方法能制止他；我只能以團隊的力量合力守住」。

迪馬利亞料後備 拿達路腳傷礙狀態

阿根廷方面，翼鋒迪馬利亞將重遇2014/15年球季效力曼聯時的主帥尹戈爾，他去年受訪時曾狠批現任荷蘭主帥的對方乃「生涯遇過最差的教練」。然而綽號「天使」的他在16強對澳洲隊因傷缺陣，此戰亦料先列後備，並由艾真度高美斯續擔正。

此外，效力國際米蘭的藍白軍射手拿達路馬天尼斯近兩仗被貶後備，經理人透露他受腳踝傷勢困擾，須注射止痛劑紓緩痛楚才得以續戰。因此，料球隊是役大有機會續起用連續兩仗建功的曼城前鋒祖利安艾華利斯。