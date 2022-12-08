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2022年12月8日星期四
柏高球評：世盃8強勢激戰 爭標大熱露端倪 葡萄牙摩洛哥重新估算 英法風格迥異最期待
摩洛哥門神兩救極刑 謙稱靠運氣
安歷基認責拒下台 「願一世掌國家隊」
兩軍贏形勢12碼飲恨 數據證望守門員更奏效
世盃快遞：加比爾捷西斯施手術料唞3月
葡軍新星戴帽破瑞士 隔16年闖8強 C朗淪後備獨自離場 教練認角色須重新定位
夏薩特告別國際賽 信繼任人已就緒
稱美斯不協防 雲巴士頓：荷蘭碰阿軍如多踢1人
世盃廣納四方客 球迷村共冶一爐
氣候變化添掣肘 2030冬奧主辦地押後公布
男拔萃違防疫判棄權 D1決賽改英華鬥喇沙
體壇快訊：傑志外援巴爾拿離隊
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【明報專訊】（請看附圖）
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柏高球評：世盃8強勢激戰 爭標大熱露端倪 葡萄牙摩洛哥重新估算 英法風格迥異最期待
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