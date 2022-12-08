體壇快訊：傑志外援巴爾拿離隊

鄭清然馬君正亞洲賽續居首

iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港公開錦標賽昨於赤柱正灘上演次日賽事。首日在iQFOiL男、女子組領先的港將鄭清然及馬君正，昨成功保持優勢，其中馬君正昨6仗更悉數以首名衝線；隊友魏瑋恩則緊守次席。鄭清然昨則拿下3仗勝利，與排第3的港隊男將歐令揚佔據三甲其中兩席。

山口茜世巡總決響頭炮

世界羽聯（BWF）巡迴賽總決賽昨泰國曼谷展開，日本隊世界「一姐」山口茜女單分組賽首仗即硬撼世界第2的韓國隊新星安洗瑩，結果直落以21：18、21：16擊敗對手。中華台北名將戴資穎則連續兩局19：21，不敵中國隊的何冰嬌。男單方面，丹麥隊名將安賽龍亦旗開得勝。

米曹砍43分領騎士挫湖人

克里夫蘭騎士憑星級控衛米曹攻入全場最高的43分，昨在NBA常規賽主場以116：102擊敗洛杉磯湖人。此戰倒戈騎士的「大帝」勒邦占士，錄得21分、17個籃板「雙雙」，其隊友安東尼戴維斯則首節出場8分鐘後退下火線，據報出現流感病徵。

熱拿亞中場輪姦囚6年

熱拿亞22歲中場樸坦路華，周二被裁定與親友等3人輪姦一名學生罪成，被判監6年。樸坦路華去年以1000萬歐元轉會費（約8200萬港元），從祖雲達斯加盟熱拿亞，今季在意乙上陣12次。此外，他亦為意大利隊U21上陣3次。