葡軍新星戴帽破瑞士 隔16年闖8強 C朗淪後備獨自離場 教練認角色須重新定位

C朗自2008年歐國盃後，首次於大賽先列後備，73分鐘入替時，葡萄牙隊已領先瑞士隊5：1。他場上只曾觸球7次，包括一次罰球射中人牆，也沒參與拉菲爾利亞奧的補時入球，完場後簡單向葡萄牙球迷方向拍掌，便先行離場。他在網上仍有發文恭賀球隊晉級，盛讚球隊展示「充滿天賦、年輕有為的表現」，亦首次親身回應到加盟沙特阿拉伯球會艾納斯的傳聞，明確表示「並非事實」。

教頭否認態度劣致失正選

C朗翌日缺操傳全隊驚訝

費蘭度山度士賽前表明不滿C朗上仗對韓國隊被換出後態度負面，昨稱事件已解決，也與對方昨失正選無關，但指「有些東西仍要去定位」，暗示C朗的球隊角色已不同。山度士又解釋起用干卡路拉莫斯道：「我想場上球員的流動性更強。C朗較常部署在禁區內，干卡路會四圍走，今（昨）日展示到他的能力。」惟中場般奴費南迪斯稱若C朗昨正選的話，一樣會攻入3球，為對方感不值。

另據西班牙《馬卡報》昨日報道，C朗拒絕與葡軍後備球員一起練習，並堅持與正選的一起去健身房接受訓練。另據現場消息透露，葡軍陣營對C朗這次舉措感到驚訝，並指他的健康沒問題，而且處於完美的操練狀態。

干卡路拉莫斯昨意外力壓C朗及利亞奧任正選，17分鐘已攻入今屆開齋波，並在65分鐘成為今屆首名、以及近8屆唯一首次正選即大演帽子戲法的球員。他之前3次替葡萄牙隊上陣僅落場33分鐘，賽後稱沒想過首次正選即創下壯舉，下仗對摩洛哥隊無論能否保住正選，都會全力以赴。從賓菲加梯隊一直晉升的他，在達雲紐尼斯離隊後由輔鋒位推前，今季球會各項賽事21場攻入14球交6次助攻，今次在國家隊一戰成名，被認為標誌葡軍改朝換代的時刻。效力波圖的中堅比比昨亦接應角球建功，助葡軍半場領先兩球，以39歲283日之齡成為世盃第二年長入球球員，僅次於喀麥隆名宿米拿。

沙基利暗示瑞士主帥須負重責

落敗的瑞士隊近5屆第4次16強出局，主將梳頓沙基利向球迷致歉，但暗示主帥耶堅須負最大責任：「教練的計劃今天未能發揮，我們半場已經落敗了，一直慢人一步。」