安歷基認責拒下台 「願一世掌國家隊」

安歷基認自選3劊子手

布斯基斯：最殘酷落敗

西班牙隊此役控球率達77%，傳球成功率更高達90%，惟13次起腳僅得1次中龍。安歷基賽後為球隊辯護，稱麾下完美執行自己的指令，無奈未能攻破大門。「狂牛」在互射12碼階段，沙拉比亞、卡路士蘇拿和布斯基斯3人全部宴客，安歷基表示自己要為球隊失利負全責，「是我選擇頭3名操刀的球員，我認為他們是最佳劊子手，就算讓我重新揀一次，人選都不會有變」，他重申賽前已要求球員練射1000球12碼，並指12碼「不是博彩」。

西班牙隊在上屆世界盃16強出局，安歷基隨後接手執教，他曾於2019年因女兒離世而短暫離開。將於今年底約滿的他表示「願意一世執教國家隊」，但這不是他能決定的事。至於布斯基斯直言球隊以最殘酷的方式落敗，而這名34歲的巴塞隆拿中場亦大有機會最後一次出戰世界盃。

西班牙自2012年蟬聯歐洲國家盃後，在近10年在歐國盃和世界盃5次大賽中，最佳成績是去年打入歐國盃4強，其餘是3次16強出局，以及1次分組賽「畢業」。