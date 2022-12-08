柏高球評：世盃8強勢激戰 爭標大熱露端倪 葡萄牙摩洛哥重新估算 英法風格迥異最期待

工作需要投入世盃的興奮，但又繼續眼看烏克蘭的慘况，有點精神分裂。戰事初期曾親訪基輔獻唱打氣的老牌歌星Bono，有金曲With or Without You；摩洛哥門將Bono的名字也可寫成 Bounou，國家隊卻沒你不行，感覺近似八年前的基羅拿華斯，於西甲早有名氣惟未上到一線頭，靠世盃始讓大眾認識。

眾將各司其職 摩洛哥整體戰取勝

一如當年拿華斯之於哥斯達黎加，摩洛哥的鐵壁防守亦非單憑門神。過往摩洛哥（與北非鄰國阿爾及利亞）總是有好手而沒團隊，今次終於踢出整體戰。以淘汰西班牙之役為例，很有心思和紀律地用四人包圍遮線封殺布斯基斯，令這名中場核心猶如路人；對位盯人的一個衝前、一個補位之類機動配合，分工非常清晰並果斷執行。狂牛是否抵死無謂再說，摩洛哥的防務卻確實超乎預期。

葡軍全面解鎖 用人多變智取瑞士

不過，摩洛哥的反擊尚有很大改進空間，有礙拔完此牙再拔彼牙。更不利乃一對正選中堅五勞七傷，恐難頂住全面解鎖的葡萄牙。之前形容葡軍教頭費蘭度山度士好像轉死性，如今毋須好像了，連C朗拿度也貶為後備，右閘又起用攻強於守的達洛治，大抵要多謝曼聯新帥幫手鋪路。代替C朗掛帥的小將拉莫斯，窄位重炮先開紀錄容或涉及偶然，早早領前亦有助打反擊擴大比數，但瑞士似乎被葡軍的排陣嚇呆，始終無法應對中路雙十雙八rotation，以及左路的三四人rotation，落敗誠屬必然。

鬥三獅考臨場發揮 法國鋒線冠絕群雄

進化後的葡軍，水平跟同處下線的法國及英格蘭大幅拉近，惟僅得一仗參考，理論上因磨合和穩定程度存疑，五五波之中稍低半線，法國就再高英軍半線，廢話講句，勝負視乎臨場發揮。英法風格迥異，所以值得期待。三獅致力求穩，高盧雄雞則略帶被迫採取主攻，幸而基沙文墮後協防意識強，大致維持平衡，鋒力更堪稱冠絕群雄，甚至勝過有尼馬傷癒擔綱的巴西。

森巴兵勢闖4強 阿根廷過關還看美斯

上線巴西一枝獨秀，尤其面對搏到殘的克羅地亞，除了死球偷雞，想不到還有何發生意外的可能——誠然森巴軍不乏遭死球偷雞的例子就是了。準決賽將遇上荷蘭抑或阿根廷呢？念念不忘廿四年前柏金金球替橙軍絕殺阿根廷（然後飲恨巴西腳下，巴西再輸給法國），可惜今非昔比，目前荷阿俱善守多於善攻，荷蘭被狠斥悶波，其實白藍軍好得了多少？當然感性上會較支持阿根廷，捧美斯嘛；理性上，同樣較支持阿根廷，理由不變，有美斯嘛，倘若僵持不下，唔信佢，信邊個？

文：蘇柏高