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2022年12月7日星期三
未破16強高牆 日本誓捲土重來 三笘薰請纓宴客泣不成聲 「我闖禍了」
現場直擊：忍淚昂首離場 藍武士飲恨仍贏掌聲
三撲極刑救克國 利華高域：憑直覺
柏高球評：日本人腳側重突擊 踢順境波反失分寸
澳洲後備兵獲贈美斯千仗戰衣
服務18載 日本隊主廚榮休
卡塔爾現場：卡塔爾騎警搶眼 球迷伸友誼之手
狂牛互射12碼全炒 摩洛哥首進8強 西班牙連續兩屆16強出局
麥巴比訪摩軍酒店探PSG隊友
世盃快遞：消息人士否認C朗「投沙」
尼馬復出建功 巴西談笑擒虎 鐵迪偕麾下共舞慶祝 稱為「找數」非羞辱
比利看直播撐巴西證無恙 森巴兵拉橫額送暖
主力傷患礙狀態 孫興慜嘆出局非戰之罪
小將尼夏特一戰成名 「準三雙」領溜馬挫勇士止連敗
IOC：未擬解除對兩俄制裁
體壇快訊：聖若瑟港島D1男甲封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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