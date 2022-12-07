尼馬復出建功 巴西談笑擒虎 鐵迪偕麾下共舞慶祝 稱為「找數」非羞辱

有球星尼馬傷癒復出的巴西，7分鐘由翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞先開紀錄。6分鐘後，韓國中場鄭又榮在自家禁區踢跌巴西前鋒李察利臣，球證判12碼，尼馬主射中鵠拉開比數。

亟欲反撲的「太極虎」，卻因壓上進攻令防線錯漏百出，被巴西多次利用小組入楔製造機會。29分鐘，李察利臣施展連環頭槌再傳予隊友，他隨即走入禁區接應回傳近門射入，巴西領先至3：0。36分鐘，雲尼斯奧斯左路笠高波傳中，中場盧卡斯柏基達後上射入，亦是他個人首個世界盃入球，助「森巴兵團」半場領先4球。

換邊後，巴西於63分鐘換入39歲老將丹尼爾，令這名右閘累積為巴西上陣126場，超越卡路士獨佔隊史第2多「喼帽」球員，僅次142場的卡富。積極反撲的韓國於76分鐘由中場白昇浩離門逾20碼勁射破網，追成1：4。末段巴西換出艾利臣比加予3號門將韋華頓首度亮相，令球隊全數26人均曾上陣，寫下參賽隊伍歷來最多球員在同屆世盃上陣紀錄。最終巴西大勝4：1，連續八屆闖8強。

26人均亮相寫世盃紀錄

是役在李察利臣攻入第3球後，鐵迪亦加入慶祝一起跳舞，被問及有聲音指此舉不尊重對手時，他解釋只是為操練時的承諾找數：「球員是年輕一族，我嘗試去融入適應他們的文化，就是跳舞。當然也要小心立心不良的人，會批評我們欠缺尊重。」

卡雲尼貼歎茶照 疑諷韓慘敗

烏拉圭日前於H組末輪雖以兩球淨勝加納，但以得球較差被同分韓國踢出局，陣中球星卡雲尼曾公開批評球證執法，他昨在個人社交網上載自己飲用馬黛茶看着韓國隊被大炒的直播畫面，疑似藉此暗諷一番。

另外，昨在現場觀看巴韓戰的喀麥隆名宿兼該國足總主席伊度奧，賽後離場時被球迷包圍合照，惟他疑不滿一名YouTuber近距離拍攝，以膝部攻擊對方，其後被工作人員拉開，喀軍足總暫未回應事件。