柏高球評：日本人腳側重突擊 踢順境波反失分寸

有追開本欄的都知道向來對一哥評價普通，甚至可謂差。相比四年前，當時藍武士於進攻端的構思和目標明確清晰得多，具創造力的球員不少，有人派牌有人跑狗，配搭融合平衡。今次一哥選人已擺明抱持弱旅心態，側重前場逼搶，期望借勢打反擊，單論這一環亦確實優於上屆。然而總結中東之旅，除了兩場反勝的戲劇入球時刻，值得熱血沸騰或扼腕嘆息的高潮位便寥寥可數。最叫人興奮的三笘薰場場後備，還要次次司職翼衛。分からない（難以理解）。

三笘薰場場後備難以理解

事後孔明乃關於陣式。之前用五後衛贏德國及西班牙，提過頗得運氣及形勢之助。當然如今照辦煮碗也沒讓克羅地亞佔上風，而且一哥可能考慮到板倉滉停賽、富安健洋狀態未十足，寧願穩陣些續遣三中堅。可是總不禁想，「格仔軍」兩閘助攻遠不如德、西徹底，強項為中場中路而體力顯然捱不到尾，藍武士絕對有理由改成四人防線，增添中場人手之餘，也能提升側擊力，加快消耗格仔軍的老將。

或許一切皆是命，半點不由人。日本連挫強敵均憑短時間內數糊逆轉，此役卻在臨完半場建功，無法重現神風突擊，格仔軍得以返回更衣室擬策，覷準「藍武士」三中堅所致的空隙及右翼衛伊東純也本屬翼鋒，45度角傳中一擊得手。不過就算入到八強又如何？巴西之大炒韓國，雖謂「太極虎」轉用四四二的逼搶缺口之大更甚於賽前估計，惟森巴兵有尼馬復出太恐怖，點頂？

文：蘇柏高