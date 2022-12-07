現場直擊：忍淚昂首離場 藍武士飲恨仍贏掌聲

文：余瑋

賽後混合採訪區擠滿逾60名日本記者來做日本隊今屆最後一次採訪。吉田麻也與三笘薰等多名國腳停下回答記者提問時仍是雙眼通紅，不停頻繁抹眼捽鼻；率先射失12碼的南野拓實明顯更失望，經過採訪區時一言不發，連日媒提問都無視便急速離開。

克國眾將讚可敬對手

不過，日本今屆表現已獲對手肯定，如克羅地亞左閘波拿巴列錫經過採訪通道時，與在比賽時常對位交手的翼鋒伊東純也身旁時，主動拍肩及握手；兩大克羅地亞球星莫迪歷與洛夫雲也稱讚「藍武士」證明了為何能擊敗德國和西班牙。莫迪歷更特別改用英語回答日媒提問，還伸出拇指「讚好」，「這場真是一場硬仗，我們能晉級只因展示更大信心，但日本是好球隊，恭喜他們今屆做到的所有事情」。洛夫雲提及曾在英超球會修咸頓與吉田麻也做過一年隊友，關係不錯，會發短訊慰問對方。

旅歐兵當道 日將流利英語受訪

日本由2002年主辦世盃時只得4名球員外流，隨着近年持續有球員到歐洲落班，前屆及上屆世盃大軍急增至12及15人外流，今屆26人決選大軍已多達19名旅歐兵。從效力德甲和德乙球會的遠藤航和田中碧都毋須翻譯，特別抽空以流利英語回答外國傳媒提問，情况於過去並不常見，種種細節都反映出，日本足球已循正確方向發展。